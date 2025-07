Espagne : le drôle d’Euro de la double Ballon d’Or Aitana Bonmati

Une nouvelle saison pleine pour Aitana Bonmati. Milieu de terrain de génie du FC Barcelone, la joueuse espagnole de 27 ans a encore une fois aidé les Catalanes à remporter le championnat espagnol et la Supercoupe d’Espagne. Si cela n’a pas suffi en finale de Ligue des Champions contre Arsenal (défaite 1-0), la double tenante en titre du Ballon d’Or avait l’occasion de rebondir avec sa sélection lors de l’Euro 2025. Avec l’Espagne qui a remporté la Coupe du Monde 2023 et la Ligue des Nations 2024, l’objectif était de faire le triplé avec le Championnat d’Europe. Une compétition où la Roja a souvent déçu puisqu’elle reste sur trois échecs en quarts de finale.

Devant être la patronne de cette équipe, Aitana Bonmati a toutefois joué de malchance. Victime d’une grosse méningite et d’une angine, elle a failli manquer la compétition comme elle l’a confié récemment dans un entretien pour AS : «je vais très bien. Heureusement, ça a été très rapide. Quand je suis entrée à l’hôpital, je ne savais pas vraiment quand j’en sortirais… Heureusement, je me suis rétablie très vite. J’ai de bonnes bases, et ça m’a aidée à surmonter cette maladie qui est arrivée du jour au lendemain. Jeudi, je me suis réveillée très malade, et samedi, j’allais déjà mieux. Je suis très heureuse de pouvoir disputer l’Euro. À l’hôpital, je ne savais pas si j’y arriverais.»

Aitana Bonmati monte en puissance, l’Espagne n’est pas pressée

Participer à la compétition et ainsi croire à ce triplé historique est donc un objectif d’atteint pour Aitana Bonmati qui a finalement déjoué les pronostics médicaux pour bien participer à la compétition : «quand je me suis sentie mieux, l’hôpital m’a annoncé qu’ils ne pouvaient plus m’aider. Ma seule préoccupation était de me qualifier pour le premier match. C’est à ça que se prépare une joueuse, pour un tournoi comme celui-ci. C’est une maladie dont je me suis sortie saine et sauve, et qui ne m’a pas beaucoup affectée physiquement. J’avais toujours en tête l’Euro. Je ne pouvais pas me permettre de le manquer. Quand ils m’ont annoncé la date, ils m’ont dit que je serais là-bas pour cinq à dix jours. En réalité, j’y suis restée trois, quatre… vraiment deux jours et demi.»

Une course contre la montre remportée par Aitana Bonmati qui a pu revenir à temps dans l’équipe pour la compétition et d’être disponible pour le premier match face au Portugal. «Hier, Aitana a effectué une partie de l’entraînement à l’écart, et ses progrès sont positifs. Aitana a hâte de jouer, et nous devons la ralentir, mais sa santé est primordiale. Ce n’était pas bon, car nous avions peur. Aitana est une joueuse très forte et impatiente de jouer demain. De son côté, la volonté était au rendez-vous. Un excellent travail a été accompli», déclarait la sélectionneuse Montserrat Tomé. Remplaçante lors d’un large succès 5-0 contre les Portugaises, Aitana Bonmati a joué une dizaine de minutes afin de confirmer que cela allait mieux. De nouveau sur le banc contre la Belgique (6-2), elle a cette fois disputé 45 minutes en entrant à la pause. De quoi confirmer une vraie montée en puissance.

Cependant, la volonté n’est pas d’aller trop vite pour s’appuyer sur celle qui est considérée comme la meilleure joueuse du monde. En effet, les prestations espagnoles sont excellentes et la Roja est déjà qualifiée en quart de finale. Alors qu’Esther González, Alexia Putellas ou encore Mariona Caldentey cartonnent, Aitana Bonmati peut doucement recouvrer ses sensations pour être disponible à 100% à partir des quarts de finale pour le moment où sa sélection en aura le plus besoin. «Il faut être patiente et progresser en conséquence. Nous ne voulons pas prendre de risques avec elle, car c’est une joueuse clé et vitale pour notre équipe. Comme je l’ai dit, nous avons d’autres joueurs qui nous permettent également de maintenir notre niveau, même si chacun est différent. Je pense qu’Aitana sera à 100 %. Tout est une question de gestion, et nous devons être intelligents», a insisté Montserrat Tomé. Se passer d’une double Ballon d’Or et écraser la compétition, l’Espagne est plus que jamais la favorite de l’Euro 2025 et risque de faire encore plus mal avec le retour en forme d’Aitana Bonmati.