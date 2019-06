C’est l’heure ! Après deux années de match amicaux et de préparation,ce vendredi 7 juin à 21h les Bleues vont donner le coup d’envoi de leur coupe du Monde face aux Sud-Coréennes, dans un Parc des Princes acquis à leur cause. Pour cette rencontre inaugurale, dans le Groupe A, Corinne Diacre opte pour un 4-2-3-1.

Inquiète, hier, de la santé de plusieurs de ses cadres, la sélectionneuse des Bleues est aujourd’hui rassurée puisque sa capitaine Amandine Henry sera bien présente, tout comme Majri, Le Sommer et Mbock. C’est donc l’équipe type qui est alignée pour l’entrée des Bleues dans le tournoi, avec Bouhaddi dans les buts, derrière la charnière lyonnaise Renard-Mbock. Sur les côtés, on retrouve donc Majri à gauche et Torrent à droite. Pour tenir le milieu, la doublette Henry-Bussaglia est alignée. Le secteur offensif sera composé de Le Sommer, Thiney, Diani et Delphine Cascarino, qui prend la place d’une Valérie Gauvin punie pour des retards à l’entraînements.

Les compositions d’équipes :

France : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry - Cascarino, Thiney, Le Sommer - Diani

Corée du Sud : MJ Kim - HR Kim, BR Hwang, DY Kim, SG Jang - YJ Lee, SH Cho - YM Kang, SY Ji, GM Lee - SB Jung

