Dernier pays à dévoiler une liste de joueurs en vue de la Coupe du monde, la Suisse et son sélectionneur Vladimir Petkovic nourrissent de belles ambitions pour le mondial. Placée dans le groupe E avec le Brésil, la Serbie et le Costa Rica, la Nati connaît les 26 joueurs qui feront la préparation. Celle-ci débutera contre l’Espagne le 3 juin et continuera face au Japon le 8 juin.

Ce sera sans le joueur de Wolfsburg Admir Mehmedi. Victime d’une déchirure ligamentaire du pied, il ne sera pas remis pour la compétition. A noter les absences de Dimitri Oberlin présent avec les Espoirs, ainsi que celles de Fabian Frei et d’Eren Derdiyok.

La liste des 26 joueurs suisses retenus

Gardiens : Roman Bürki (Dortmund/GER), Gregor Kobel (Hoffenheim/GER), Yvon Mvogo (Leipzig/GER), Yann Sommer (Mönchengladbach/GER).

Défenseurs : Manuel Akanji (Dortmund/GER), Johan Djourou (Antalyaspor/TUR), Nico Elvedi (Mönchengladbach/GER), Michael Lang (Bâle), Stephan Lichtsteiner (Juventus/ITA), François Moubandje (Toulouse/FRA), Ricardo Rodriguez (AC Milan/ITA), Fabian Schär (La Corogne/ESP), Silvan Widmer (Udinese/ITA).

Milieux et Attaquants : Valon Behrami (Udinese/ITA), Josip Drmic (Mönchengladbach/GER), Blerim Dzemaili (Bologne/ITA), Breel Embolo (Schalke/GER), Edimilson Fernandes (West Ham/ENG), Gelson Fernandes (Francfort/GER), Remo Freuler (Atalanta/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Haris Seferovic (Benfica/POR), Xherdan Shaqiri (Stoke/ENG), Granit Xhaka (Arsenal/ENG), Denis Zakaria (Mönchengladbach/GER), Steven Zuber (Hoffenheim/GER).