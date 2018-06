Ce Mondial en Russie semble se dérouler à merveille pour l’hôte ! En effet, les coéquipiers de Golovin avaient ouvert le score sur une belle reprise de la tête de Gazinskiy. Mais ensuite, Dzagoev allait quitter ses coéquipiers sur blessure.

Le numéro 10 était ainsi remplacé par Cheryshev qui n’allait pas tarder à se faire remarquer. Suite à un joli contre, l’ailier recevait le ballon dans la surface, éliminait ses adversaires et propulsait le cuir au fond des filets. À la pause, les Russes mènent 2-0 devant les Saoudiens.

[ VIDEO BUT] #RUSKSA

Cheryshev double la mise pour la Russie d'un but magnifique !

Un contrôle magistrale et un missile !

