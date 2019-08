La Liga a repris hier avec la victoire de l’Athletic Bilbao contre le FC Barcelone sur le score de 1-0. Ne voulant pas connaître pareil destin que son rival historique, le Real Madrid devra donc redoubler de vigilance au moment de défier le Celta de Vigo.

A domicile, les Galiciens proposent un 4-4-2 avec Ruben Blanco dans les cages. Kevin Vazquez, Nestor Araujo, David Costas et Lucas Olaza forment la défense. Le double pivot est constitué de Fran Beltran et Stanislav Lobotka. Brais Mendez et Denis Suarez prennent les ailes derrière Gabriel Fernandez et Iago Aspas.

De son côté, le Real Madrid propose un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Devant lui, Alvaro Odriozola, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo prennent place. Casemiro est aligné en sentinelle derrière Luka Modric, Toni Kroos. Enfin, Karim Gareth Bale, Karim Benzema et Vinicius Junior sont associés en attaque.

