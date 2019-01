Prêté pour six mois sans option d’achat au Celtic Glasgow par le PSG, Timothy Weah (18 ans) a rejoint ses nouveaux partenaires à Dubaï et a donné sa première interview à la chaîne officielle du club écossais.

S’il s’est dit honoré de rejoindre un club si prestigieux, l’attaquant international américain formé à Paris s’est dit impatient d’en découdre avec le Celtic. « Je suis impatient de disputer mon premier match devant ces supporters incroyables. Je pense que ce n’est qu’une question de temps pour que je sois à l’aise dans cette équipe et dans ce championnat », a-t-il expliqué avant d’expliquer ce qu’il attendait de cet exil de six mois à Glasgow. « Le manager m’a dit ce qu’il attendait de moi, à savoir jouer mon jeu et aider l’équipe en faisant des courses dans les espaces et en étirant le jeu. Je suis sur que le coach m’aidera à me développer en tant que joueur. »