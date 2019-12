Avec des prestations convaincantes sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho (19 ans) n’en finit plus d’attiser les convoitises. Alors que le PSG et Manchester United sont dans la course pour signer l’international anglais (11 sélections, 2 buts), c’est Chelsea qui pourrait se mêler à la concurrence dans ce dossier.

D’après Goal.com, les Blues seraient prêts à débourser près de 85 M€ pour s’attacher les services de la pépite. Avec les fins de contrat de Willian et Pedro en fin de saison, le club londonien cherche à rajeunir son effectif comme cela est le cas depuis la prise de fonction de Frank Lampard à la tête de l’équipe première. Affaire à suivre...