Depuis la prise en main de l’équipe pro du Stade Rennais par Julien Stéphan, Hatem Ben Arfa semble revenir sur le devant de la scène lui qui a marqué deux buts lors des deux derniers matches. Interrogé au sujet de la bonne passe de HBA dans son émission "Team Duga" sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots.

« Durant toute sa carrière, ce garçon a fait des fulgurances, plus ou moins par intermittences. Je vais attendre qu’il le fasse pendant plusieurs mois. Sa meilleure année a été à Nice. On est tous plus ou moins d’accord pour le dire. Il a réussi à le faire à Nice. Il n’a pas joué pendant deux ans (...) Le président qui vire son coach parce que le coach n’a pas réussi à gérer un joueur, il faut qu’il arrête de suite d’être président. Mais c’est qui Ben Arfa ? Arrêtons ! C’est qui Ben Arfa ? Qu’est-ce qu’il a fait ? »