Sur les ondes de RMC, dans son émission Team Duga, Christophe Dugarry s’en est pris assez violemment au niveau de la Ligue 1, et du football français cette saison. « On ne sait plus, Paris SG à part, qui sont les bonnes équipes de notre championnat. Lyon ? Pffff. Lille, un peu. Marseille, Saint-Étienne, Bordeaux, tu les mets où ces équipes ? Pffff. Reims, pas mal cette saison. Strasbourg par moment. Un peu Nîmes. Amiens avec leurs moyens aussi, ils défendent leur bout de gras. Il me tarde que cette saison se termine », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« J’ai besoin que l’on m’explique ce qui se passe dans notre championnat, dans les pieds des joueurs. (...) Je pense que c’est la pire saison en termes de spectacle, de jeu, de qualité, d’intérêt, d’enjeu depuis que je suis consultant », a purement et simplement lâché le champion du Monde 1998. Ça fait mal !