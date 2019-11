Le week-end de Ligue 1 n’a pas franchement plu Christophe Dugarry. Le consultant RMC Sport ne s’est pas prié pour le faire savoir au micro de son émission Team Duga. « Bien sûr que c’est moche et c’est terrible. Tout le monde peut battre tout le monde. Les équipes du haut ne sont pas si fortes que ça malgré un gros budget. Évidemment, on va féliciter les petits qui rivalisent avec les gros et taper sur les gros. Ce n’est évidemment pas une bonne chose pour notre championnat », a-t-il regretté avant de poursuivre.

« Que ce soit serré, pourquoi pas, ce n’est pas un problème. On est obligé de mettre en avant de l’envie, parce qu’il n’y en avait pas sur les matches précédents. Il n’y a pas de qualité, juste de l’envie, et on est obligé de se gargariser de ça. Qu’est-ce que c’était moche. Une nouvelle fois, c’est terrible. Je ne regarde que le contenu des matches et encore une fois, c’est horrible. Dimanche soir encore, le Saint-Étienne-Monaco (1-0, 12e journée de L1), ce n’est juste pas possible... », a lâché le champion du Monde 1998.