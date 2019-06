Troisième et dernière journée de la phase de poules de la Copa America, avec dans le groupe A une "finale" pour la première place entre le Brésil, pays hôte, et le Pérou, au stade Itaquera de São Paulo (21h). Les deux équipes comptent un match nul et une victoire et n’ont pas le droit à l’erreur dans la course aux quarts de finale, sous peine de voir le Venezuela leur passer devant.

Les deux coaches, Tite pour le Brésil et Ricardo Gareca pour le Pérou, n’avaient procédé qu’à un seul changement entre le premier et le deuxième match. Arthur remplaçait Fernandinho pour la Seleção face au Venezuela (0-0), alors qu’Andy Polo prenait la place de Christofer Gonzales chez les Incas contre la Bolivie (3-1). Dans l’antre des Corinthians, Tite conserve Arthur devant la défense, et procède à deux nouveaux changements : Everton et Gabriel Jesus prennent la place de Richarlison et David Neres. Côté péruvien, Ricardo Gareca change un joueur dans sa défense, avec l’apparition de Miguel Araujo à la place de Carlos Zambrano. On ne change rien au milieu et en attaque, avec les présences de Paolo Gerrero et Jefferson Farfan, buteurs face à la Bolivie.

Les compositions d’équipes :

Brésil : Alisson - Dani Alves, Marquinhos, T. Silva, F. Luis - Arthur, Casemiro - Everton, Coutinho, Gabriel Jesus - Firmino

Pérou : Gallese - Advincula, Araujo, Abram, Trauco - Tapia, Yotun - Polo, Farfan, Cueva - Guerrero

