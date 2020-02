Tous les ans, on a, en Espagne, une polémique sur l’hôte de la finale de Coupe du Roi. Habituellement, les clubs ne veulent par exemple pas prêter leur stade si leur rival y participe, et la Fédération et les deux clubs impliqués doivent toujours trouver une solution en urgence. Mais a priori, tout ça, c’est fini.

La Fédération Espagnole de Football vient ainsi de publier un communiqué affirmant que les quatre prochaines finales de la compétition se dérouleront à Séville, au Stade de La Cartuja. Un stade olympique de 58.000 places qui n’héberge les matchs d’aucune équipe puisque les deux clubs de la ville jouent au Sanchez Pizjuan et au Benito Villamarin.