Battre le FC Copenhague au Danemark et compter sur une défaite du Slavia Prague face au Zénit. Tel est le scénario rêvé des Girondins de Bordeaux pour obtenir une place en seizièmes de finale de Ligue Europa. Alors forcément, pour ce match très important (21h), Eric Bedouet aligne une équipe compétitive ce soir au Telia Parken.

Costil occupe le but bordelais, avec une défense composée de Sabaly, Pablo, Koundé et Poundjé devant lui. Dans ce 4-3-3, Plasil, Otavio et Lerager composent l’entrejeu. L’attaque est occupée par le trio Briand-Cornelius-De Préville. Côté danois, Stale Solbakken opte pour un 4-4-2 avec son meilleur buteur Skov (15 buts toutes compétitions confondues) côté droit.

Les compositions officielles

Copenhague : Andersen - Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen - Skov, Falk, Zeca, Thomsen - Sotiriou, N’Doye

Bordeaux : Costil - Sabaly, Pablo, Koundé, Poundjé - Plasil, Otavio, Lerager - Briand, Cornelius, De Préville