Le Covid-19 impacte tous les championnats du globe. La liste des ligues gelées pour cause de coronavirus ne cesse de grandir. Italie, Espagne, Suisse, Portugal, Pays-Bas... C’est maintenant au tour des Etats-Unis d’interrompre de manière temporaire leur championnat de football professionnel. « La Major League Soccer a suspendu tous les matchs, pendant 30 jours, avec effet immédiat, » a annoncé jeudi la ligue alors qu’elle continue d’évaluer l’impact du COVID-19 (le coronavirus) avec son équipe médicale et ses responsables de la santé publique.

« Au moment opportun, la ligue et les clubs communiqueront des plans pour la poursuite de la saison 2020 et mettront à jour le statut des événements de la ligue », poursuit le communiqué. L’annonce de la MLS intervient quelques heures après la décision de la NBA de suspendre sa saison. Avant la suspension de la saison, deux matches de MLS prévus le 21 mars avaient déjà été reportés à Seattle et à San Jose, car des mesures ont été prises sur place pour contenir le COVID-19, qui à ce jour a vu plus de 1000 cas confirmés aux États-Unis. La nouvelle saison de MLS est donc interrompue après seulement deux journées.