Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, la Côte d’Ivoire ne s’avance pas avec l’étiquette de favori pour ce tournoi 2019. Néanmoins, les Elephants peuvent compter sur des éléments forts avec le duo Seri-Kessié au milieu ainsi que Nicolas Pépé en attaque. En face, la nouvelle génération sud-africaine tentera de résister pour ce premier match de poule.

Les Ivoiriens s’organisent dans un 4-3-3 ambitieux et bien huilé avec Sylvain Gbohouo dans les buts. Ce dernier peut compter sur Serge Aurier, Wilfried Kanon, Ismaël Traoré et Wonlo Coulibaly en défense. Aligné en sentinelle Serey Dié est accompagné par Jean Michaël Seri et Franck Kessié tandis que Nicolas Pépé, Jonathan Kodjia et Max-Alain Gradel forment la ligne offensive.

De son côté, l’Afrique du Sud s’avance en confiance et avec un 4-4-2 où Ronwen Williams occupe les cages. Thulani Hlatshwayo, Sifiso Hlanti, Buhle Mkhwanazi et Thamsanqa Mkhize prennent place en défense. Le cœur du jeu est constitué de Kamohelo Mokotjo, Lebohang Maboe, Percy Tau et Dean Furman. Enfin, Themba Zwane accompagne Lebo Mothiba en attaque.

Les compositions :

Côte d’Ivoire : Gbohouo - Aurier, Kanon, Traoré, Coulibaly - Seri, Dié, Kessié - Pépé, Kodjia, Gradel

Afrique du Sud : Williams - Hlatshwayo, Hlanti, Mkhwanazi, Mkhize - Mokotjo - Maboe, Tau, Furman- Mothiba, Zwane

