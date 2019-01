Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Italie, l’Inter accueillait ce jeudi soir la Lazio au stade Giuseppe Meazza. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient toujours dos à dos et devaient donc passer par la prolongation. Et alors que la formation romaine pensait avoir décroché sa qualification, le club milanais est revenu au dernier moment (1-1).

Après un double une-deux avec Felipe Caicedo, Ciro Immobile trompait en effet la vigilance de Samir Handanovic à la 108e minute de jeu. Un but qui permettait donc à la Lazio d’accéder au dernier carré de la compétition, mais Mauro Icardi égalisait finalement pour l’Inter au bout du suspense (120e+5, 1-1). L’Inter et la Lazio devaient donc passer par la séance de tirs au but, et les Biancocelesti ont eu le dernier mot (4 t.a.b à 3).