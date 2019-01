On avait droit à un beau quart de finale de Coupe d’Italie ce mardi soir entre l’AC Milan et Naples. Et ce sont les Milanais qui ont décroché ce ticket tant espéré pour les demi-finales de la compétition.

Très rapidement, le nouvel arrivé Krzysztof Piątek a fait parler la poudre et a mis les Lombards devant (1-0, 11e). Peu après, le Polonais s’offrait même un doublé, servi par un autre nouveau visage milanais, Lucas Paqueta (2-0, 27e) ! L’AC Milan affrontera le vainqueur du duel entre l’Inter et la Lazio en demies.