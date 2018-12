Si huit des dix rencontres de Ligue 1 prévues ce week-end ont été reportées, en raison des mouvements sociaux qui touchent le pays, le 8e tour de la Coupe de France aura lui bien lieu. Pas moins de vingt-neuf rencontres sont programmées ce samedi. Dans les Yvelines, neuvième de National 3 dans la Ligue de Paris, le FC Versailles recevait le Racing Club de Lens, en début d’après-midi.

Au stade Montbauron, les Versaillais auront mené et résisté une mi-temps face au candidat à la montée en Ligue 1. L’attaquant versaillais Zakaria Abidi ouvrait le score pour les locaux, profitant d’un mauvais renvoi de Saïf Tka (1-0, 8e). C’est Arial Mendy qui égalisait pour les Sang-et-Or, attentif au second poteau (1-1, 17e), avant que Bellegarde ne donne l’avantage aux Lensois d’une frappe lourde (1-2, 24e). Avant la pause, Mohamed Chalali remettait les deux équipes à égalité, en trompant Vachoux en deux temps, sur penalty (2-2, 43e), après une faute de Tka. Lens faisait finalement la différence en seconde période, grâce à Grejohn Kyei (2-3, 62e) et Achraf Bencharki (2-4, 74e). Une victoire qui permet aux hommes de Philippe Montanier de rejoindre les 32es de finale.