Les seizièmes de finale de la Coupe de France débutaient ce soir avec notamment un duel entre le finaliste malheureux de la dernière édition : Les Herbiers et Villefranche Beaujolais. Une rencontre très équilibrée lors de laquelle les deux équipes n’ont pas réussi à se départager au bout des 45 premières minutes. Finalement, Christian Toko Edimo (63e) et Brighton Labeau (90e +4) ont forcé la décision en faveur de Villefranche et qualifient leur équipe pour le prochain tour.

Tombeur de l’Olympique de Marseille au tour précédent (2-0), Andrézieux (club de Saint-Étienne) s’offrait un derby contre Lyon Duchère. Une rencontre lors de laquelle les locaux ont ouvert le score par l’intermédiaire de Lenny Leonil (14e). Plus expérimentés, les Lyonnais sont revenus grâce un doublé de Franck Julienne (50e et 63e) et se qualifie en huitième de finale. Le Stade de Reims et Toulouse (3-3) ainsi que l’AS Nancy Lorraine et l’En Avant de Guingamp (1-1) vont jouer des prolongations.

Les rencontres de la soirée :

Andrézieux 1-2 Lyon Duchère : Lenny Leonil (14e) pour Andrézieux ; Franck Julienne (50e et 63e) pour Lyon Duchère

Villefranche 2-0 Les Herbiers : Christian Toko Edimo (63e) et Brighton Labeau (90e +4) pour Villefranche