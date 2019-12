Début ce mardi en fin d’après-midi des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. À cette occasion, le Stade de Reims affrontait le Montpellier Héraut à Auguste Delaune avec des formations pas très loin des équipes types. La première période a été relativement équilibrée même si les Rémois se sont montrés un peu plus dangereux que leurs adversaires du soir. Toutefois les deux formations se sont quittées pour ce premier acte sur un score nul et vierge.

En seconde période, les joueurs du MHSC ont eu une possession de balle légèrement favorable, mais ont fini à dix avec l’exclusion du défenseur Mihailo Ristic (69e). On croyait se diriger doucement, mais sûrement vers les tirs au but, mais les visiteurs se sont fait cueillir en toute fin de match à cause d’une réalisation de Mathieu Cafaro sur penalty, concédé par Pedro Mendes, coupable d’une main en tentant de tacler le ballon devant Donis (1-0, 78e). Le Stade Rémois est donc qualifié pour les quarts de finale.