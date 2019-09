La 22e édition de la Coupe du monde de football se tiendra dans un peu plus de trois ans. Prévue entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, la compétition qui aura lieu au Qatar avance petit à petit. Dans une vidéo, la FIFA et le Qatar ont présenté l’emblème du tournoi.

Un logo assez simple et épuré qui reprend la forme du trophée de la Coupe du monde. Représentant également le chiffre de l’infini, l’emblème est blanc avec quelques touches marrons qui rappellent le drapeau du Qatar.

L’emblème officiel de la 22ème édition de la #WorldCup a été dévoilé.

Cet emblème incarne la vision d’un événement qui rassemble et implique le monde entier, tout en mettant en valeur le beau jeu et la culture arabe de la région. Plus d’infos https://t.co/knhZYqwyAU pic.twitter.com/MBBYi7znUU — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) September 3, 2019

