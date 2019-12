On connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe du monde des Clubs. Un peu plus tôt, Al-Hilal a obtenu son ticket contre l’Espérance Tunis (1-0) et ira défier Flamengo. Liverpool connaît désormais aussi son futur adversaire. Tombeur de l’équipe calédonienne d’Hienghène Sports au tour précédent (3-1 après prolongations), Al Sadd devait croiser le fer avec le vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, les Rayados de Monterrey.

Un match qui a vite tourné à l’avantage de la formation mexicaine. Rapidement, Leonel Vangioni a su profiter d’un bon ballon de Carlos Rodriguez (23e) pour ouvrir le score. L’Argentin Rogelio Funes Mori doublant la mise juste avant la mi-temps (45e +1). L’Algérien Baghdad Bounedjah a permis à l’équipe de Xavi de garder espoir (66e) ... En vain puisque Rodolfo Pizarro inscrivait le troisième but de son équipe (77e). La réalisation d’Abdelkarim Hassan en fin de match est anecdotique (89e). Avec ce succès 3-2, les Rayados de Monterrey affronteront Liverpool dans le dernier carré.