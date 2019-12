Arrivé à Montpellier en 2018, Damien Le Tallec (29 ans) participe grandement à la belle première partie de saison du MHSC. Mais le milieu de terrain est aussi un sacré globe-trotter puisqu’il a déjà évolué dans cinq championnats différents. Et il y en a un qui lui a laissé un souvenir particulier. Joueur du Mordovia Saransk (Premier Ligue Russe) entre 2014 et 2016, l’ancien international Espoirs français est très attaché à la Russie car c’est là où il a rencontré son épouse, et est tombé littéralement sous le charme de ce pays.

Au point de lui donner des envies sportives. Comme le rapporte L’Équipe, le Montpelliérain a fait les demandes pour obtenir la nationalité russe dans le but de participer à l’Euro 2020 l’été prochain. « J’ai entamé il y a quelques mois la procédure pour recevoir le passeport », a même indiqué le joueur au journal Izvestia. Après Andy Delort (Algérie), un autre élément du MHSC pourrait obtenir une nationalité qui lui permettrait de jouer des compétitions internationales.