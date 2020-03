En cette période de confinement, le défenseur brésilien Dani Alves, qui à 36 ans continue, avec brio, de taper dans le ballon à Sao Paulo, a accordé une interview au youtuber Raiam Santos dans laquelle il se remémore quelques bons souvenirs de sa riche carrière. Celui qui compte 40 titres majeurs à son palmarès n’a pas manqué pas de délivrer quelques punchlines bien senties.

L’ancien latéral du FC Barcelone a par exemple déclaré : « je ne suis pas né pour être du côté des médiocres, mon frère, mais c’est malheureusement ma réalité. Je ne veux pas de la médiocrité de mon côté, car elle me rendra médiocre. Je ne discute donc avec personne ». Mais aussi : « si quelqu’un m’engage pour faire un saut périlleux, je lui en donne trois. Je lui en donne plus. La prestation doit être supérieure à ce que les gens attendent. Vous ne pouvez pas susciter une attente que vous ne rencontrerez pas plus tard. Je génère une attente à laquelle je peux répondre ». Idolo.