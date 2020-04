Ces derniers jours, le football français est en deuil avec les disparitions coup sur coup de Michel Hidalgo et de Pape Diouf. Ce dernier a d’ailleurs été foudroyé assez rapidement par le coronavirus comme de nombreuses personnes de plus de 60 ans. Guy Roux (81 ans), sait qu’il fait partie des personnes à risque et a avoué au journal L’Yonne Républicaine et relayé par Le Populaire du Centre qu’il ne faisait pas le malin. « Je dois avouer que je ne fais pas le malin. Je sais qu’il y a une proportion de gens de ma catégorie qui vont prendre. »

L’emblématique entraîneur de l’AJ Auxerre a assuré, par ailleurs, avoir anticipé les consignes du confinement pour une raison très simple. La pandémie du coronavirus lui rappelle la grippe asiatique qui avait causé de nombreux morts en France en 1957. « Je savais que ça s’aggraverait énormément à cause de mon expérience de 1957 avec la grippe asiatique qui avait entraîné 100 000 morts en France. »