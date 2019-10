Libre depuis son départ de Dijon en janvier dernier, Yoann Gourcuff (33 ans) n’a toujours pas trouvé un nouveau club, ni annoncé officiellement la fin de sa carrière professionnelle mais il relève de nouveaux défis. En effet, Ouest France rapporte que l’ancien international français a repris le tennis en D2 départementale avec l’équipe 4 de Larmor-Plage.

Alors qu’il a longtemps hésité entre le football et le tennis étant plus jeune, le milieu de terrain a décidé de reprendre à un niveau plus que correct. Classé 15/4, il a notamment gagné ses deux premiers matches 6/0, 6/0 et a affiché « une excellente condition physique ». Le football semble loin désormais pour l’ancien Bordelais.