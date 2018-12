Didier Drogba a stoppé sa carrière, vingt ans après ses débuts au Mans en 1998. L’attaquant ivoirien (106 sélections, 65 buts) a ainsi terminé aux Etats-Unis, du côté du club de Phoenix Rising. Et s’il a marqué de nombreux buts durant sa carrière, l’ancien joueur de Guingamp et de Marseille admire d’autres buteurs.

Questionné à ce sujet par Nice-Matin, Didier Drogba a avoué adorer Robert Lewandowski. « S’il y a un buteur qui me ressemble ? Si je dis non, on va me trouver prétentieux, et si je dis oui, on va me contredire. Il y a un attaquant qui me fait vibrer, c’est Robert Lewandowski. J’aime son style, sa finition, sa manière de participer au jeu, il est complet », a ainsi déclaré le buteur ivoirien.