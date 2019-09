Retraité des terrains depuis près d’un an, Didier Drogba se voit continuer dans le football. Et l’ancien capitaine des Éléphants veut s’investir pour le football ivoirien comme il l’a confié à l’occasion d’une réunion à Abidjan. L’ancienne légende Chelsea veut développer le football de son pays et estime avoir les capacités pour diriger la Fédération ivoirienne de football.

« Être entraîneur ne m’intéresse pas. Je suis un leader, ma vision est plus grande que le rôle d’entraîneur. Un entraîneur a un impact sur un club et je veux avoir un impact sur un pays. Je veux repenser le football au niveau national pour le développer, explique l’ancien attaquant de Chelsea relayé par A Bola. Nous avons les moyens, il y a du talent, du potentiel, mais cela a été peu exploré. Il y a beaucoup de personnes compétentes qui peuvent m’aider en Côte d’Ivoire. »

