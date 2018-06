Auteur d’une passe d’armes virulente avec Sergio Ramos, Diego Armando Maradona a décidé de calmer le jeu. Le vainqueur de la Coupe du monde 1986 a décidé de faire ses excuses au défenseur espagnol dans une interview accordée à Marca : « Sergio Ramos le veut, je m’excuse, mais je ne changerai pas ma pensée purement footballistique, c’est un grand joueur, un grand capitaine, il peut devenir un bon leader, comme on le voit au Real Madrid... mais pour moi, ce n’est pas un crack ! »

Malgré ses excuses, l’Argentin a parfaitement assumé ses propos et ne cherchait pas à blesser le joueur du Real Madrid : « pour moi, vous savez bien, je me fous de ce qu’il dit et je pense librement. Par conséquent, si Sergio a été offensé, je m’excuse, mais je pense toujours de la même manière. » Le message est passé.