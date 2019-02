Depuis que RMC Sport a récupéré les droits de la Ligue des Champions, de nombreuses voix s’élèvent contre le prix de diffusion de la compétition sur la chaîne appartenant au groupe Altice. Comble de l’ironie, ou malchance diront certains, la rencontre des 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions entre Manchester United et le PSG a été diffusée en intégralité et gratuitement sur la page Facebook officielle du club de la Capitale. Durant la rencontre, de nombreux twittos ont relayé la "bonne nouvelle" et se sont empressés de la partager au plus grand nombre. Contacté par Le Parisien, le PSG a confirmé l’existence d’un accord pour la diffusion du match sur Facebook, mais uniquement au Brésil. Hier soir tard, personne au sein du club n’était en mesure d’expliquer ce qui avait pu se passer.

What ? Le match est diffusé sur la page Facebook du PSG ?!??? https://t.co/o88whR7toI #MUPSG pic.twitter.com/TbxcjfdwY7 — Philippe Da Costa (@Philippsch) 12 février 2019

De quoi exaspérer le groupe Altice, qui débourse 350 M€ pour avoir l’exclusivité de la Ligue des Champions en France. Interrogé ce matin par France Inter, le PDG d’Altice Alain Weil refuse de croire une quelconque implication du PSG dans cette affaire. « Je ne peux pas croire que ce soit une décision qui vienne du club. Il y a une chaîne de télévision brésilienne qui avait les droits de la Champion’s League, qui a mis ces images sur Facebook et de là, il y a eu un manque de contrôle total. C’est un problème mondial, ça a été vu dans le monde entier en dehors des diffuseurs officiels. Et c’est arrivé, je ne sais pas comment, sur la page Facebook du PSG. » Avant d’ajouter dans une colère froide : « il y a un problème de piratage qui est très important. C’est lié à toute la transformation digitale de la télévision, donc plein de nouveaux problèmes sont nés, ça ne touche d’ailleurs pas que la télévision. » Tout ceci arrive au moment de l’annonce de l’UEFA du lancement de sa propre plateforme numérique Over The Top (OTT) en juin prochain. Si l’instance européenne n’envisage que de diffuser pour l’instant des matches féminins et de jeunes, il se murmure que l’UEFA pourrait diffuser des matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa dès l’horizon 2021...