Le Dijon FCO, dirigé depuis janvier dernier par Antoine Kombouaré, affrontera deux fois le Paris Saint-Germain prochainement, une première fois au Parc pour la Coupe de France (demain soir à 21h10) et la deuxième fois à Gaston-Gérard en Ligue 1 (13 mars). Ce sera l’occasion pour Kombouaré de se mesurer au club avec lequel il a écrit les plus belles lignes de sa carrière, que ce soit en tant que joueur (de 1990 à 1995) ou entraîneur (de 2009 à 2011). Et le natif de Nouvelle-Calédonie est revenu sur ces deux rencontres, forcément un peu spéciales pour lui : « C’est le club qui m’a appris à gagner, a-t-il confié au Parisien. Avec le PSG, j’ai été champion, gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue… Ce club m’a permis de m’élever en tant qu’homme et m’a mis le pied à l’étrier en tant qu’entraîneur. Je lui dois beaucoup. »

Kombouaré a ensuite donné son avis sur le Paris depuis l’arrivée des Qatariens : « D’abord, je suis hyper fier de faire partie de l’histoire du PSG. Aujourd’hui, je vois le PSG grandir et je dis merci aux Qatariens. Je n’aurais jamais pensé voir Beckham au PSG, ni Ibrahimovic, Neymar ou Mbappé… Grâce au PSG, tous les gens qui travaillent en Ligue 1 bénéficient d’une exposition médiatique énorme, de droits télé et de salaires accrus. »