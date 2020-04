Florent Balmont (40 ans) s’apprête à raccrocher les crampons. « C’est décidé, même si je dois terminer ma carrière comme ça. J’en ai déjà bien profité, il n’y aura pas de regret sur ça... Après, je voudrais bien faire les deux derniers mois et profiter au maximum ». Le milieu de terrain de Dijon a confirmé auprès du Canal Football Club qu’il prendrait sa retraite sportive à l’issue de l’exercice 2019-2020, alors même que l’incertitude plane sur la Ligue 1, actuellement suspendue pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans l’Hexagone.

Apparu à 11 reprises cette saison avec le DFCO (16e de L1), le milieu de terrain tricolore formé à l’OL, où il a remporté deux titres de champion de France (2003, 2005), a arpenté les pelouses françaises pendant près de 18 ans (514 matches de Ligue 1). Passé par Toulouse et l’OGC Nice, Florent Balmont a surtout participé à l’excellente saison du LOSC en 2010-2011 aux côtés d’Eden Hazard, Gervinho et consorts (doublé coupe-championnat) sous les ordres de Rudi Garcia. L’Equipe précise que celui qui a été surnommé « le Pitbull » va suivre une formation d’entraîneur et pourrait basculer dans le staff du DFCO dans un avenir proche. De quoi entamer une deuxième vie dans le foot et poursuivre son aventure dans le monde du ballon rond.