Selon Radio Catalunya, au fait de l’actualité et des coulisses du club blaugrana, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain auraient ouvert des discussions autour d’un possible retour de Neymar en Catalogne ! Il y a deux étés, le Paris-SG avait payé la clause libératoire de l’attaquant brésilien, évaluée à 222 millions d’euros, pour le rapatrier dans la capitale. Deux saisons plus tard, suspendu par l’UEFA pour les trois prochaines rencontres européennes, pour des insultes envers l’arbitre de PSG-Manchester United, mais également sanctionné de trois matches de suspension par la LFP, après un coup de sang envers un supporter lors de la finale de la Coupe de France, l’histoire entre Neymar et le PSG pourrait bien s’écourter.

Alors que l’attaquant de 27 ans est au Brésil, où il doit disputer la Copa América, reviendra-t-il en France après la trêve ? Selon le média catalan, les discussions entre les deux clubs évoquent une opération dans laquelle pourrait être inclus l’attaquant français du Barça, Ousmane Dembélé, pari sur la jeunesse qui ne fait pas encore l’unanimité. Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain ? Neymar de retour au FC Barcelone, où il avait évolué aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez de 2013 à 2017 ? Les négociations entre les deux clubs en sont à un stade très précoce, précise le média, qui croit savoir, et ne se trompe sans doute pas, que l’opération est "très compliquée". Le feuilleton de l’été ?