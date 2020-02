Auteur d’un doublé ce mardi soir contre le PSG, Erling Braut Håland (19 ans) a permis au Borussia Dortmund de l’emporter (2-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avec ses deux réalisations, le Norvégien porte son total de buts à 10 cette saison dans la compétition. Il occupe ainsi la tête du classement des buteurs, ex aequo avec Robert Lewandowski. Mais ce n’est pas tout !

L’attaquant du BVB est également devenu le 5e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 10 buts pour sa première saison en Ligue des Champions. Une statistique impressionnante, réalisée avant lui par seulement quatre hommes : Just Fontaine, Claudio Sulser, Sadio Mané et Roberto Firmino. Autre performance de taille à mettre à son crédit. Erling Braut Håland est le 2e « teenager » après Kylian Mbappé à atteindre les 10 buts dans la compétition. Enfin, il est le 1er joueur de l’histoire du Borussia Dortmund à marquer pour ses débuts en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Ligue des Champions. Incroyable.