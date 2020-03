Il n’y a pas que Jean-Michel Aulas qui provoque le remous parmi les présidents de clubs. Président exécutif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke s’est fendu d’une déclaration qui n’a pas été appréciée en Allemagne. Le chef des Marsupiaux avait critiqué les équipes qui pourraient se retrouver en difficulté financière si la pandémie de coronavirus se prolonge trop longtemps en rejetant toute forme de solidarité entre les équipes : « en fin de compte, les clubs qui ont fait l’effort de mettre un peu de côté ces dernières années ne peuvent pas récompenser ceux qui ne l’ont pas fait. Nous gérons des entreprises sur le marché et nous sommes concurrents. »

Le président du Fortuna Dussedörf a immédiatement répondu Thomas Röttgermann au Rheinische Post : « je ne sais pas ce qui l’a poussé à dire cela. Je pense que ce n’est absolument pas solidaire. Ce n’était ni le bon moment ni le bon contenu. » Une position également tenue par Helge Leonhardt, président du FC Erzgebirge Aue (D2 allemande) au Leipziger Volkszeitung : « je pense complètement différemment parce que j’ai été élevé différemment et que j’ai déjà eu trois crises majeures au cours des 20 dernières années et que j’ai la responsabilité sociale de nombreuses personnes. Et il ne s’agissait pas de footballeurs multimillionnaires »