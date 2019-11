Le Borussia Dortmund a passé un mauvais samedi. En effet, le BVB se déplaçait à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich. Et malheureusement, le match a tourné à la correctionnelle avec une large défaite (4-0) comprenant un doublé de l’inévitable Robert Lewandowski. Titulaire, Jadon Sancho a été remplacé au bout de seulement 36 minutes de jeu. Et la raison n’est pas due à une blessure à en croire les propos de Lucien Favre après la rencontre.

« Il n’était pas blessé. Il s’est entraîné vendredi. Je devais faire quelque chose par rapport à ce que je voyais et pour être honnête, ce que je voyais n’était pas bon », a-t-il expliqué. Réelle révélation la saison dernière avec 12 buts et 14 passes décisives en Bundesliga, l’Anglais peine à retrouver son efficacité sur la durée avec malgré tout 3 buts et 6 passes décisives en 9 rencontres de championnat depuis le début de saison.