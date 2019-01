« Je suis tellement heureux de rejoindre le Celtic, de pouvoir faire partie de cette excellente équipe et de travailler avec un aussi grand entraîneur que Brendan Rodgers. J’ai surtout hâte de disputer mon premier match devant ces fans incroyables », tels étaient les premiers mots de Timothy Weah, à Dubaï, où il a rejoint ses nouveaux coéquipiers il y a quelques jours. Prêté jusqu’à la fin de la saison par le Paris Saint-Germain chez le leader de Premiership écossaise, l’attaquant international américain de 18 ans faisait sa première apparition dans le groupe des Hoops.

Au Celtic Park, à l’occasion du 1/16e de finale de FA Scottish Cup, Timothy Weah débutait sur le banc au coup d’envoi. Face à la modeste équipe d’Airdrieonians, cinquième de League One (D3), Scott Sinclair s’occupait de donner deux longueurs d’avance au Celtic (37e, 56e), après avoir manqué un penalty (32e). À la 69e minute, Brendan Rodgers sortait son double-buteur et offrait à Timothy Weah ses premières minutes sous le maillot vert et blanc. Quatorze minutes. Le temps qu’il fallait au titi parisien affublé du numéro 30 pour inscrire son premier but avec le Celtic. Servi par Dedryck Boyata, il devançait la sortie du portier adverse et glissait le ballon au fond des filets du bout du pied (3-0, 83e). Des débuts de rêve pour Timothy Weah !