Non convoqué en équipe de France depuis plus d’un an, Adrien Rabiot n’a pas été retenu par Didier Deschamps our les matches du mois de septembre comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. Arrivé à la Juventus cet été, le milieu de terrain a toutefois l’occasion de renverser la vapeur. Mais pour le sélectionneur, il faut encore attendre un peu avant d’envisager un retour en bleu.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10