Opposée à l’Espagne en demi-finales de l’Euro Espoirs, l’équipe de France U21 n’a pas fait le poids ce jeudi soir, s’inclinant sur le score de 4-1. Et dans cette rencontre, les Bleuets ont perdu Colin Dagba sur blessure. Touché à la cheville droite, le latéral du Paris Saint-Germain a dû quitter ses partenaires sur civière.

Et les premières nouvelles commencent à arriver. D’après les informations de RMC Sport, Collin Dagba souffrirait d’une entorse. Le joueur âgé de 20 ans pourrait manquer entre quatre et six semaines. Pour rappel, la reprise du Paris SG est fixée au 8 juillet.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10