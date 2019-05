Abdou Diallo (23 ans), capitaine de l’équipe de France Espoirs depuis de longs mois, ne sera pas du voyage en Italie pour l’Euro de la catégorie. Le sélectionneur national Sylvain Ripoll l’a laissé de côté. Un choix qu’il a justifié en conférence de presse au siège de la Fédération Française de Football.

« Abdou m’a informé il y a une quinzaine de jours qu’il avait programmé une intervention chirurgicale non liée au sportif. Elle nécessite derrière une vingtaine de jours de repos. Cela nous amène à la mi-juin. J’ai estimé que cette situation n’était pas possible, pas envisageable », a-t-il lâché avant de poursuivre. « Je laisse à Abdou le soin de répondre sur la nature de son intervention et de son choix ».