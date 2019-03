Kurt Zouma a été convoqué pour le rassemblement de mars de l’équipe de France A. Le défenseur d’Everton savoure, lui qui est passé par des moments difficiles durant sa carrière. Interrogé par beIN Sports, l’ancien de l’ASSE a évoqué son plus grand regret chez les Bleus.

« Rater l’Euro 2016, oui c’est le plus gros regret (de sa carrière). Ca fait partie du métier. J’ai été blessé, malheureusement. J’ai su me relever pour revenir à mon meilleur niveau. Le fait d’être appelé ici, ça confirme tout le travail que j’ai fait ». Une blessure qui lui a permis d’évoluer au final. « Je suis plus mature et plus patient je pense. Je relativise beaucoup plus les choses ».