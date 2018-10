Auteur d’un quadruplé face à l’Olympique Lyonnais et impliqué sur les deux buts marqués par les Bleus face à l’Islande (2-2), Kylian Mbappé est sur un petit nuage et enchaîne les prestations XXL. Un constat qui tombe au bon moment puisque les votes sont actuellement en cours pour le Ballon d’Or. Mais visiblement, l’intéressé n’y pense pas. Enfin, c’est ce qu’il dit.

« Je l’ai dit. Le Ballon d’Or je n’y pense pas, parce que quand je pense trop à quelque chose je deviens trop individualiste et il faut penser au collectif avant tout, parce que c’est les coéquipiers en sélection et au PSG qui m’ont permis de pourquoi pas pouvoir décrocher ce titre. Alors je vais tout donner jusqu’à la fin des votes et on verra ce qu’il se passera », a-t-il déclaré au micro de TF1