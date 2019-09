Dans deux jours, l’équipe de France affrontera l’Albanie au Stade de France dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 (20h45, à suivre en direct sur notre site). En attendant, les Bleus s’entraînent à Clairefontaine pour bien préparer cette rencontre. Après les passages de Jonathan Ikoné et Blaise Matuidi en conférence de presse, les hommes de Didier Deschamps ont donc pris la direction des terrains pour leur séance d’entraînement.

Et trois joueurs manquent à l’appel : Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Léo Dubois. Le premier a ressenti une petite douleur à l’adducteur gauche hier et est donc préservé ce jeudi. Le second est touché au pied depuis lundi et est actuellement en phase de reprise. Enfin, le latéral de l’Olympique Lyonnais a reçu un coup au niveau du fessier, mais sans gravité pour la suite. Les trois joueurs seront cependant présents vendredi à l’entraînement.

