Samuel Umtiti est l’un des cadres de l’équipe de France depuis plus de deux ans désormais. Appelé à l’Euro 2016 avec les Bleus, l’ancien Lyonnais s’est imposé en charnière centrale où il forme la paire avec Raphaël Varane. Et si ses sélections ne sont plus des surprises, son manque de rythme cette saison, causé par une blessure au genou, pourrait poser question. Une question balayée par Didier Deschamps dans une interview pour L’Equipe.

« Je ne veux pas vous parler de mes réflexions. Je n’ai pas de souci par rapport à Sam. Il n’est pas encore à 100 % mais il a besoin d’enchaîner les matches. Sam, c’est Sam ! Il prend beaucoup de place dans ce groupe. À partir du moment où il a pu récupérer, enchaîner quelques matches, sa place est avec nous. Même si ça n’enlève rien à Clément Lenglet, qui a de plus en plus la confiance de son entraîneur en club », a ainsi confié Didier Deschamps.