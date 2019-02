Le 24 novembre dernier, le FC Barcelone faisait match nul au Wanda Metropolitano face à l’Atlético de Madrid (1-1). Depuis, Samuel Umtiti n’a plus joué. Touché au genou, le champion du Monde 2018 n’a toujours pas effectué son retour, mais celui-ci pourrait retrouver les pelouses ce week-end. Présent dans le groupe lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l’OL (0-0), le joueur de 25 ans n’était pas entré en jeu.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre du Barça face au Séville FC (16h15 ce samedi, à suivre en direct sur notre live commenté), Ernesto Valverde a en tout cas déclaré que Samuel Umtiti était prêt à jouer, et même à débuter cette rencontre. « Est-il déjà à 100% ? Nous pensons que oui, il est prêt à jouer dès le début. L’autre jour, il était déjà dans le groupe. Nous savons que des matches difficiles arrivent et que certains joueurs ne sont pas là pour blessure, comme Vermaelen, et que Lenglet n’a besoin que d’un carton pour remplir le cycle (et être suspendu). Il est prêt à entrer, nous verrons si c’est demain ou un autre jour », a expliqué le coach du champion d’Espagne.