PSG : le défi fou du frère d’Ousmane Dembélé

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Un match qui fait déjà beaucoup parler puisqu’il s’agira des retrouvailles entre Kylian Mbappé et le club de la capitale. Mais pas seulement puisque les deux géants européens vont croiser le fer. D’ailleurs, le frère d’Ousmane Dembélé s’est lancé un drôle de défi en cas de défaite du club français ce soir.

«Les gars. Supporter du PSG depuis 2017 (il tape sur son maillot, ndlr), je me lance un défi. Demain (aujourd’hui, ndlr), le match Real-Paris, si Paris perd je vais me faire la boule à Z (zéro, ndlr). Je vais faire la boule à Z, les gars j’espère qu’ils vont gagner.» Si ce n’est pas le cas, les Parisiens quitteront la compétition et le frère de Dembouz passera chez le coiffeur.

