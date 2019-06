Ce soir, l’équipe de France s’est tranquillement imposée 2 buts à 0 face à la Bolivie. Et à l’issue de la rencontre, deux hommes étaient attendus par les médias : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L’un est annoncé dans le viseur du Real Madrid et le deuxième aurait conclu un accord avec le FC Barcelone. Mais au moment où les questions sur le mercato ont fusé, les deux hommes ont botté en touche.