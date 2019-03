Olivier Giroud a profité de la rencontre face à la Moldavie (4-1) pour inscrire son trente-quatrième but en équipe de France. Le champion du monde égale ainsi un autre champion du monde David Trezeguet.

Grâce à sa réalisation face à la sélection moldave, Olivier Giroud se hisse à la troisième place des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Seuls Michel Platini (41 buts) et Thierry Henry (51 buts) ont fait mieux que l’attaquant de Chelsea.

