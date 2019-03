Parfaitement servi par Benjamin Pavard à la 68e minute du match qualificatif pour l’Euro 2020 entre la France et l’Islande (4-0), Olivier Giroud a propulsé une reprise dans les filets adverses. Une réalisation qui lui permet de devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France avec 35 buts.

À l’issue de la rencontre, il a fait part de sa joie au micro de M6 : « oui, c’est une grande fierté sur le plan personnel, je retiens l’état d’esprit et l’envie de jouer au ballon de l’équipe. C’ est que du bonheur. Avec également la victoire 4-1 contre la Moldavie, c’est un bon rassemblement. » Seuls Thierry Henry (51 buts) et Michel Platini (41 buts) on fait mieux avec les Bleus.