Présent en conférence de presse avant le choc entre la France et la Turquie (match à suivre en direct commenté sur notre live), Raphaël Varane (26 ans) a abordé sa relation sur le terrain avec Clément Lenglet. Pour le capitaine des Bleus, celle-ci s’améliore de match en match et la communication entre les deux hommes reste un facteur primordial.

« Avec Clément on a de plus en plus de repères, à chaque fois on a des déplacements qui sont de plus en plus précis. C’est important dans une charnière d’avoir de l’expérience, répondre à des problématiques différentes, comment on peut se sentir à l’aise... On essaye de beaucoup communiquer pour peaufiner cette entente, » explique ainsi le défenseur central tricolore.

